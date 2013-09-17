В Сухарево в Минске сдали все «проблемные» дома, под контролем остаются 45 по городу

Новости Беларуси. Долгостроев в столице становится меньше. В Минске из 210 строящихся жилых домов, 45 на особом контроле. На дома с затянутыми сроками сдачи в эксплуатацию, привлекают больше строителей и решают вопросы финансирования. К примеру, УКС самого большого района столицы, в том числе и по количеству новостроек, к сентябрю достроил все, так называемые, «проблемные» дома. Таким образом, на месте бывшей деревни Сухарево вырос новый квартал многоэтажек.

Девять многоэтажек в один ряд. Вроде внешне по проекту одинаковые, но если присмотреться, не только отличие во внешней окраске стен. Если на окнах, к примеру, здесь уже и шторки висят, то у здания по соседству еще наводят последний лоск строители. Оказывается, те, что по краям, уже встретили новоселов еще в прошлом году, а вот центральные дома — 4, 5 и 6 по генеральному плану оказались «многострадальные».

Денис Коляга, заместитель главного инженера КУП «УКС Администрации Фрунзенского района Минска»:

Имело место недофинансирование со стороны участников долевого строительства, членов ЖСПК. Были подписаны дополнительные соглашения.

Не только компромисс между дольщиками и заказчиками. Пристальное внимание к строительной тематике на государственном уровне «оживило» многоквартирный долгострой. Втрое больше строителей и работа в две смены. И даже неподъемная, казалось еще весной, стройка, летом уже сдалась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Максимович, старший мастер СУ № 115 ОАО «Стройтрест № 7» Минска:

У нас было брошено большинство сил треста №7, не только одного управления. И когда шел прорыв по отделке, здесь работало порядка 270 человек.

Фрунзенский район столицы самый крупный не только по населению, но и по числу новостроек. Каждый месяц за счет новоселов он прирастает не на одну сотню жителей. Здесь возводят дома и частные компании, и управление капитального строительства. Проблемы с финансированием и строительными кадрами возникают у тех и других. Однако районный УКС к сентябрю сумел закрыть тему долгостроев.

Александр Жук, директор КУП «УКС Администрации Фрунзенского района Минска»:

Наши дома строили государственные подрядчики. У нас нет на сегодняшний день ни одного частного застройщика. Мы работу организовали практически Во весь световой день и во все выходные дни.

Под пристальным контролем остаются 45 жилых домов в Минске. Их строят с превышением нормативных сроков. Всего в столице к началу осени ввели в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.