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Завершат работы по строительству в 2024 году. В Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке появится трапезная

31 марта 2022 19:06
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают активно восстанавливать православные святыни и развивать религиозный туризм. В Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке планируют сделать пребывание постояльцев и гостей еще комфортнее. Здесь построят трапезную на 170 посадочных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Завершат работы по строительству в 2024 году. В Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке появится трапезная-1

Завершить работы по строительству планируется до конца 2024 года. Вопросы проектирования 31 марта рассмотрели в Совете Республики. В монастыре на данный момент живут 136 монахинь. С каждым годом их становится больше. Ожидается также приток паломников. В начале июня 2025 года в Полоцке будут праздновать 900 лет со дня основания древнейшего в Беларуси монастыря.  

Завершат работы по строительству в 2024 году. В Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке появится трапезная-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров Беларуси:  
В Год исторической памяти мы еще раз подчеркиваем ту роль, которую оказывает наше государство в сохранении наших святынь и нашего культурного наследия, потому что именно в Полоцке зародилось православие. В этом году, я напомню, 1030-летие Полоцкой епархии. Именно с Полоцка началось крещение белорусских земель. И поэтому государство очень бережно относится к духовным святыням, которые сыграли очень важную роль именно в формировании духовного наследия белорусского народа.  

Напомним, ранее в полоцком монастыре трапезной не было. Кроме того, здесь планируют открыть собственный культурно-просветительский центр.  

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# Церковь # общество # Александр Румак # Фотофакт

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