Наталья Кочанова: «Монастыри испокон веков занимались благотворительностью, поддержкой нуждающихся»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают активно восстанавливать православные святыни и развивать религиозный туризм. В Спасо-Евфросиниевском монастыре в Полоцке планируют сделать пребывание постояльцев и гостей еще комфортнее. Здесь построят трапезную на 170 посадочных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Два объекта, которые требуют и финансирования, и достаточно длительного времени по отработке –это, первое, строительство трапезной, которой по сути дела сегодня в монастыре нет. Это согласование мы прошли и договорились, что этот объект нужен нам. Ровно так, как и второй – это переданное совсем недавно здание под строительство гостиницы. Там большое количество поломников, которые приезжают, да и людей, которые приходят, которых надо покормить. И вы знаете, что монастыри испокон веков занимались благотворительностью, поддержкой нуждающихся и поэтому это правильно.