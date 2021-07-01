Завершается подготовка ко Дню Независимости. Что уже можно увидеть на улицах Минска?

Новости Беларуси. В Минске завершают подготовку к главному празднику страны – Дню Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2021 году дизайнеры тщательно подошли к оформлению города. Традиционно тематические билборды и флаги появились на центральных улицах, проспектах и местах массовых мероприятий. Преобразились проспекты Независимости, Победителей и Октябрьская площадь. На здании педуниверситета вывесили масштабное 40-метровое панно.

А у стелы «Минск – город-герой» установили главную сцену, где пройдет большой праздничный концерт. Кроме того, новые эффектные конструкции появились возле «БелЭкспо», Дворца спорта и «Чижовка-Арены». Основой графики стали национальные символы страны, а также изображения неба и цветков василька.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

У нас 15 талисманов, это наша конструкция, которая является квинтэссенцией нашей графики. Это четыре бигстенда, это объемная конструкция, которая тоже знакома нашим жителям, это две 9-метровых масштабных конструкций, которые из себя представляют контур нашей страны и две 12-метровые арт-свечи с фотографией наикрасивейших мест Беларуси.