Завершается подготовка ко Дню Независимости. Что уже можно увидеть на улицах Минска?

Новости Беларуси. В Минске завершают подготовку к главному празднику страны – Дню Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске завершают подготовку к главному празднику страны – Дню Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2021 году дизайнеры тщательно подошли к оформлению города. Традиционно тематические билборды и флаги появились на центральных улицах, проспектах и местах массовых мероприятий. Преобразились проспекты Независимости, Победителей и Октябрьская площадь. На здании педуниверситета вывесили масштабное 40-метровое панно.
А у стелы «Минск – город-герой» установили главную сцену, где пройдет большой праздничный концерт. Кроме того, новые эффектные конструкции появились возле «БелЭкспо», Дворца спорта и «Чижовка-Арены». Основой графики стали национальные символы страны, а также изображения неба и цветков василька.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
У нас 15 талисманов, это наша конструкция, которая является квинтэссенцией нашей графики. Это четыре бигстенда, это объемная конструкция, которая тоже знакома нашим жителям, это две 9-метровых масштабных конструкций, которые из себя представляют контур нашей страны и две 12-метровые арт-свечи с фотографией наикрасивейших мест Беларуси.
Праздничные конструкции установили не только в центре, но и в каждом районе столицы. На окраинах города яркими декорациями украсили осветительные мачты.