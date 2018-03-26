Заведение с советской атрибутикой и прачечная для всей деревни. Две истории процветающего бизнеса в Гродненском районе

Новости Беларуси. Деловая инициатива расширяет границы до сельской местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точки общепита и бытового обслуживания, магазины, услуги по ремонту и строительству – всё это становится доступно вне зависимости от географии проживания. Только в Гродненской области за последнее время в агрогородках и деревнях открылось свыше 30 новых объектов. Их владельцы уверены: это выгодно.

Андрей Андреев, соучредитель бара:

В будние дни к нам, в основном, приезжают пообедать. А в выходные дни вечером, конечно же, все столики заняты.

Василий Солович, директор прачечной:

Начинали мы с маленьких объемов и постепенно увеличивали. На данный момент стираем в день около тонны белья. И это ответ на вопрос: возможно ли свести дебет с кредитом, когда потенциальных клиентов – всего пару деревень в округе?

Галина Буро, СТВ:

Владельцы бара в деревне Коробчицы подошли к бухгалтерскому вопросу разумно и творчески. Во-первых, расположение – здесь дорога на границу с Евросоюзом. Во-вторых, стиль заведения что иностранцев, что белорусов не оставляет равнодушными.

И вот она – советская романтика в своих лучших традициях. Ламповый телевизор, авоська на гвоздике и бюсты лидеров тех лет. Коллекцию раритетов семья Андреевых собирала не один год.

Этот бар – бизнес семейный. Идея зрела уже давно, но было немало сомнений. В итоге, решились и не прогадали.

Андрей Андреев:

Открывались в деревне, во-первых, потому что у нас специфическая тематика заведения. Второе – это, конечно же, низкая арендная плата. Боялись, что не будет посетителей. Людям в деревне не хватает баров, кафе.

А вот Екатерина Дешкевич – постоянный клиент этой сельской прачечной. Белье привозит из соседней деревни. Довольна и ценой, и качеством и расположением.

Екатерина Дешкевич, житель деревни Зарица:

Во-первых, сроки. Можно договориться, чтобы побыстрее. На мой взгляд, в принципе, всё предоставляется, что надо. Три стиральные машины, три сушильные, одна – для глажки. И штат в 17 человек из местного населения. Получить работу рядом с домом – мечта для сельского жителя. Среди клиентов – вся округа и даже воинские части, базы отдыха и гостиницы. Вот тебе и деревня.

Василий Солович:

У нас льготное налогообложение. Есть свои плюсы – у нас здесь своя скважина, пользуемся мы своей водой.

Тем временем, в Гродненском облисполкоме отмечают: бизнес на селе сегодня активен, как никогда. Толчком стали изменения в законодательстве. Предприниматель в сельской местности значительно экономит на налогах. Проверки контролирующих органов сведены к минимуму.