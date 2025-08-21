Спутник с семенами томатов из Беларуси запустили в космос

Белорусы снова в космосе. Правда, на этот раз речь о семенах отечественной селекции. Ракета «Союз» успешно стартовала с Байконура и доставила на орбиту биоспутник «Бион-М», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время выведения составило 9 минут 30 секунд.

В космосе семена томатов сорта «Донецкий» проведут 30 дней. Все это время на них будут воздействовать суровые условия, в том числе радиация.

Юные исследователи из Беларуси и России, которые работают над проектом, предполагают, что миссия поможет ответить на ряд важных вопросов: можно ли вырастить семена для будущих баз на Луне и на Марсе, устойчивы ли они к космической радиации и так далее.

К слову, на борту биоспутника не только семена томатов. На орбиту отправились мыши, мухи, муравьи, мхи, клеточные культуры и образцы зерновых.