«Заставляет двигаться вперёд». Минюст наградил победителей правового конкурса. Среди них и корреспондент СТВ

Это авторы лучших материалов на телевидении и радио, в печатных СМИ. Это юристы, журналисты, авторские коллективы. Всего на суд жюри представили более сотни работ. Творческое состязание проводилось по 10 номинациям. И в одной из них – «журналистика и право» – отмечена наша коллега Кристина Федорович. Ее репортажи на социально значимые темы высоко оценила фокус-группа.

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:

Я могу сказать, что это самая знаковая для меня награда, для меня лично как для автора. Потому как эта награда за специальный репортаж «Бывших детей не бывает». Это тот материала, который я действительно пронесла через себя, и это тот репортаж, который вызвал большой отклик у зрителей. Еще, как оказалось, его по достоинству оценило профессиональное жюри, что, конечно, не может не радовать, и это только заставляет двигаться вперед.