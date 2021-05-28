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«Заставляет двигаться вперёд». Минюст наградил победителей правового конкурса. Среди них и корреспондент СТВ

28 мая 2021 21:55
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Новости Беларуси. Более 100 работ и 10 номинаций. Победителей правового конкурса на приз имени Спасовича наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Заставляет двигаться вперёд». Минюст наградил победителей правового конкурса. Среди них и корреспондент СТВ-1

Это авторы лучших материалов на телевидении и радио, в печатных СМИ. Это юристы, журналисты, авторские коллективы. Всего на суд жюри представили более сотни работ. Творческое состязание проводилось по 10 номинациям. И в одной из них – «журналистика и право» – отмечена наша коллега Кристина Федорович. Ее репортажи на социально значимые темы высоко оценила фокус-группа.

«Заставляет двигаться вперёд». Минюст наградил победителей правового конкурса. Среди них и корреспондент СТВ-4

Кристина Федорович, корреспондент СТВ:
Я могу сказать, что это самая знаковая для меня награда, для меня лично как для автора. Потому как эта награда за специальный репортаж «Бывших детей не бывает». Это тот материала, который я действительно пронесла через себя, и это тот репортаж, который вызвал большой отклик у зрителей. Еще, как оказалось, его по достоинству оценило профессиональное жюри, что, конечно, не может не радовать, и это только заставляет двигаться вперед.

# Право # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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