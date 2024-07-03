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Герои мистер и миссис Смит позавидовали бы этой паре! В Военной академии учится семья будущих разведчиков

03 июля 2024 20:34
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Герои мистер и миссис Смит позавидовали бы этому реальному сценарию судьбы. Такое, казалось бы, может быть только в кино.

Герои мистер и миссис Смит позавидовали бы этой паре! В Военной академии учится семья будущих разведчиков-1

В отдельной семейной комнате общежития живут сразу два будущих разведчика. Вот такой семейный тандем с буквой «К» на погонах.

Герои мистер и миссис Смит позавидовали бы этой паре! В Военной академии учится семья будущих разведчиков-4

Владислав Басик, курсант факультета военной разведки Военной академии Беларуси:
Сначала учились мы в одной школе, практически в параллельных классах, она на год младше меня была. Ну, как-то была у нас одна общая подруга, которая нас и свела вместе.

Подробности в сюжете.

# общество

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