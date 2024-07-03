Герои мистер и миссис Смит позавидовали бы этой паре! В Военной академии учится семья будущих разведчиков

Герои мистер и миссис Смит позавидовали бы этому реальному сценарию судьбы. Такое, казалось бы, может быть только в кино.

В отдельной семейной комнате общежития живут сразу два будущих разведчика. Вот такой семейный тандем с буквой «К» на погонах.

Владислав Басик, курсант факультета военной разведки Военной академии Беларуси:

Сначала учились мы в одной школе, практически в параллельных классах, она на год младше меня была. Ну, как-то была у нас одна общая подруга, которая нас и свела вместе.