«Мы очень классно потрудились за эти 30 лет». Герой Беларуси Павел Мариев рассказал, как развивалась промышленность страны

Это образец далеких 60-х. С тех пор белорусские карьерные самосвалы обретали современные дизайны и функциональную начинку. И он до сих пор знает до деталей каждую из более 450 моделей БелАЗа. Ведь, прежде, чем возглавить Жодинский завод, Павел Мариев, будучи технологом, затем главным инженером, занимался разработкой карьерных самосвалов.

Его любимец – БелАЗ-540. Он вышел с конвейера впервые с автоматической коробкой передач и другими современными характеристиками. Но когда в сложные 90-е годы Павел Лукьянович был назначен генеральным директором предприятия, он столкнулся с экономической задачей со звездочкой – это теперь медаль такой формы на груди, а в тот момент развал Советского Союза, переход от плановой к рыночной экономике, конкуренция со стороны Запада. Завод был в плачевном положении. Но директор не отступил: засучил рукава, начал работать и смог совершить трудовой подвиг.