Прямой эфир

«Мы очень классно потрудились за эти 30 лет». Герой Беларуси Павел Мариев рассказал, как развивалась промышленность страны

03 июля 2024 20:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это образец далеких 60-х. С тех пор белорусские карьерные самосвалы обретали современные дизайны и функциональную начинку. И он до сих пор знает до деталей каждую из более 450 моделей БелАЗа. Ведь, прежде, чем возглавить Жодинский завод, Павел Мариев, будучи технологом, затем главным инженером, занимался разработкой карьерных самосвалов.

«Мы очень классно потрудились за эти 30 лет». Герой Беларуси Павел Мариев рассказал, как развивалась промышленность страны-1

Его любимец – БелАЗ-540. Он вышел с конвейера впервые с автоматической коробкой передач и другими современными характеристиками. Но когда в сложные 90-е годы Павел Лукьянович был назначен генеральным директором предприятия, он столкнулся с экономической задачей со звездочкой – это теперь медаль такой формы на груди, а в тот момент развал Советского Союза, переход от плановой к рыночной экономике, конкуренция со стороны Запада. Завод был в плачевном положении. Но директор не отступил: засучил рукава, начал работать и смог совершить трудовой подвиг.

«Мы очень классно потрудились за эти 30 лет». Герой Беларуси Павел Мариев рассказал, как развивалась промышленность страны-4

Павел Мариев, генеральный директор предприятия «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:
Поставили задачу создать новую линейку карьерных самосвалов. Стало ясно, что современную продукцию на старых мощностях, на старом оборудовании выпускать практически невозможно: либо она получается очень дорогой, либо некачественной. Мы разработали план своих производственных мощностей.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области промышленности # общество # Павел Мариев

Другие новости рубрики

Все новости
Герои мистер и миссис Смит позавидовали бы этой паре! В Военной академии учится семья будущих разведчиков
03 июля 2024 20:34

Герои мистер и миссис Смит позавидовали бы этой паре! В Военной академии учится семья будущих разведчиков

Сгорал, рушился, но не покорился врагу. За какие достижения Минск удостоен звания «Город-герой»?
03 июля 2024 20:33

Сгорал, рушился, но не покорился врагу. За какие достижения Минск удостоен звания «Город-герой»?

Барановичи награжден вымпелом «За мужество и стойкость»! Вспомнили подвиги жителей во время войны
03 июля 2024 20:32

Барановичи награжден вымпелом «За мужество и стойкость»! Вспомнили подвиги жителей во время войны