Сгорал, рушился, но не покорился врагу. За какие достижения Минск удостоен звания «Город-герой»?

Полвека в статусе героя. В этой награде – трагедия и подвиг, боль и счастье Победы, признание и преклонение перед защитниками.

Минск сгорал, рушился, истекал кровью, но не покорился врагу. Уже с первых дней оккупации город вступил в смертельную схватку с фашизмом.

Яков Кравчинский, бывший малолетний узник Минского гетто:

Ужаса хватало. Приходилось постоянно ходить и оглядываться. Потому что жизнь ничего не стоила – просто от нечего делать могли пристрелить. Ровным счетом никого не волновало, они даже не отчитывались за то, что они кого-то пристрелили. Отец сразу начал искать подполье.