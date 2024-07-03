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Сгорал, рушился, но не покорился врагу. За какие достижения Минск удостоен звания «Город-герой»?

03 июля 2024 20:33
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Полвека в статусе героя. В этой награде – трагедия и подвиг, боль и счастье Победы, признание и преклонение перед защитниками.

Сгорал, рушился, но не покорился врагу. За какие достижения Минск удостоен звания «Город-герой»?-1

Минск сгорал, рушился, истекал кровью, но не покорился врагу. Уже с первых дней оккупации город вступил в смертельную схватку с фашизмом.

Сгорал, рушился, но не покорился врагу. За какие достижения Минск удостоен звания «Город-герой»?-4

Яков Кравчинский, бывший малолетний узник Минского гетто:
Ужаса хватало. Приходилось постоянно ходить и оглядываться. Потому что жизнь ничего не стоила – просто от нечего делать могли пристрелить. Ровным счетом никого не волновало, они даже не отчитывались за то, что они кого-то пристрелили. Отец сразу начал искать подполье.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

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