Заслуженным людям Беларуси сегодня вручили медали Франциска Скорины

Новости Беларуси. Сегодня в Минске вручили госнаграды заслуженным людям страны. В почетном списке — аграрии и представители промышленной отрасли. Их трудовые успехи, безусловно, весомый вклад в развитие экономики страны.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Весь интеллект, который мы должны вкладывать в наше промышленное производство, потому что стоит вопрос о повышении производительности труда. Это, кстати, тема актуальная и для других отраслей экономики. И, безусловно, надо повышать конкурентоспособность нашей продукции. Конкурентоспособность по экономической категории характеризуется девятью показателями, но три из них главные: цена, качество и сервис. Вот если хотя бы эти три будут соблюдаться, наша продукция, безусловно, будет активнее продвигаться на внешние рынки.

Тех, кого чествовали сегодня во Дворце республики — 90 человек. Среди них журналисты, работники культуры, образования. Им вручили медали Франциска Скорины. В числе награжденных «за трудовые заслуги» — сотрудники Таможенных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Михович, главный редактор учреждения «Редакция газеты «Белорусская нива»:

Наш труд журналистов-аграриев олицетворяется с трудом всего агропромышленного комплекса республики. На последнем Совете министров об этом было сказано, что у аграриев, агропромышленного комплекса хорошие заслуги. Они неплохо сработали в 2012 году, есть хорошие заделы перспективы на 2013 год, поэтому я как главный редактор главной крестьянской газеты олицетворяю эту награду, что она дана мне за то, что мы в этом общем большом республиканском белорусском снопе вплетаем свой колос.

Раиса Виницкая, главный инспектор Минской региональной таможни:

Как для женщины, для меня это очень приятно. Приятно моей семье, моему внуку, дочке, что у них мама столько лет проработала безупречно.

Сергей Балашенко, декан юридического факультета БГУ:

Вручение государственной награды – это всегда очень волнительно. Юридическим факультетом Белорусского государственного факультета создана одна из лучших правовых школ, которая может решать любые серьезные задачи, которые ставит жизнь перед нашим государством, перед нашим народом.