Пенсионер из Витебской области приютил аиста с переломанным крылом

Новости Беларуси. Аист под крышей дома. Пенсионер из Витебской области приютил птицу с переломанным крылом. Найденыша удалось выходить. И вот уже несколько месяцев он делит кров со своим спасителем. Живет у печки, питается рыбой, мышами и лягушками. Мужчина не теряет надежды, что аист выздоровеет и вновь сможет летать, а пока всячески помогает своему питомцу.

Говорят, аист на крыше – к счастью. Здесь аист ужился под одной крышей с человеком. И это буквально спасло ему жизнь. Теперь Бутик почти ручной. Чужих опасается, но дает себя погладить.

Аист Бутик – от белорусского «буслянятка» – поселился в этом доме осенью. Никита Игнатьевич не раздумывая забрал к себе раненую птицу.

Никита Тычина:

Он лежал в траве, я его забрал. Он начал клеваться, когда стал брать. Но я был с палкой, он за нее вцепился. Так его и принес.

Найденыш оказался первогодкой. Своего спасителя поначалу воспринимал как папу-кормильца – ел с руки все, что ни дай. Первые дни даже ходить не мог. Понемногу оправился.

Чтобы выходить птицу, Никите Игнатьевичу пришлось заботиться об особом рационе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Тычина:

Я знал, что надо кормить рыбой. И мышей стал есть.

Расквартировался Бутик на кухне. В тепле так и спит, стоя на одной ноге. Переняла птица и привычки хозяина. Каждый вечер смотрит телевизор. Пока не выключится – не отходит.

Никита Тычина:

Люблю, просто жалею, что птица попала в такое дело. Надо было спасти.

Доброту этого человека животные чувствуют – сами так и тянутся. Дома еще кошка с котенком. Неделю назад приблудила собака. Когда потеплеет, переведет аиста к домашней птице и выпустит гулять на улицу. Надеется, что Бутик скоро сможет летать и совьет собственное гнездо.