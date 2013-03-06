Готовит ли белорусская школа детей к поступлению в вуз?

С каждым годом армия желающих получить диплом о высшем образовании не уменьшается, несмотря на высокие цены. Кому нужно высшее образование в нашей стране и кто должен готовить абитуриентов к поступлению?

Светлана, для чего вам высшее образование?

Светлана Алейникова, ученица 11 класса гимназии №1:

Высшее образование для меня – это путь к успеху, к самосовершенствованию и реализации в жизни. Возможно, родители повлияли на меня, когда я была в средней школе, но заключительное решение приняла я сама. Родители мне говорили, что университет – это дорога в жизнь, получение высшего образования – это стабильная работа, благополучие.

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им.Ф.Скорины:

Если в учреждении образования созданы такие условия, когда ребенок хочет развиваться, хочет познавать, значит, одна из наших основных задач выполнена. И здорово, что у нас учится много мотивированных учащихся. Ведь в профессиональном определении выпускников школы значительная роль отводится самой школе, потому что она предоставляет ученикам возможность пробовать себя в самых разных предметных сферах и даже социальных ролях. Ученику, который собирается стать студентом, обязательно нужно попробовать себя в разных интеллектуальных конкурсах. Кроме того, у учеников всегда была и всегда будет возможность развиваться в той сфере, в которой он сам хочет или к которой у него есть склонности. Если я вижу, что у ученика хорошо развита логика, логическое мышление, я обязательно посоветую ему посещать факультатив, например, по информатике, потому что он сможет стать прекрасным программистом.

Достаточно ли школьных знаний, чтобы ребенок сдал успешно тестирование?

Наталья Бушная:

Мое абсолютное убеждение, что сам формат тестирования позволяет выпускнику школы самостоятельно, с поддержкой учителя подготовиться к поступлению в вуз. Просто для этого надо ставить цель, надо пользоваться всеми теми возможностями, которые существуют, надо серьезно относиться к каждому уроку, выбрать факультатив, который нужен, и читать дополнительную литературу. Естественно, сдать на 100 баллов достаточно сложно, но в этом году наши выпускники получили 26 сертификатов на 90 и выше баллов.

Анжелика Салонович, репетитор:

Школьной программы вполне достаточно, чтобы подготовиться к ЦТ и экзаменам. Но школа готовит к сдаче изложения, а к тестированию готовьтесь самостоятельно. А это абсолютно разные виды деятельности. Вот и напрашивается вопрос: почему школа не готовит детей к поступлению в вуз?

Вы же тоже раньше были учителем. Почему вы ушли в репетиторы и стали гтовить детей самостоятельно?

Анжелика Салонович:

Из белорусской школы приоритет передачи знаний детям просто ушел. Дайте возможность работать, не писать бумажки, не писать отчеты, не надо нас мучить бесконечными проверками. Всем хочется не писать отчеты, как ты работал, а просто работать с детьми. С каждым годом желание учить в белорусских учителях просто убивают. И я работаю репетитором, потому что хочу учить детей так, как я считаю нужным, а не так, как мне будут указывать. И я бы сказала, что из школы надо убрать всю бумажную волокиту и оставить там только учителя и ребенка. И все будут счастливы: и учитель, и ребенок.

Геннадий Пальчик, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке:

Частично эта бумажная волокита выходит не из системы Министерства образования, а выходит из других ведомств, которые контролируют деятельность школы. Это касается, скажем, и пожарной безопасности, санитарных норм и так далее. Иногда эта отчетность, которая усугубляет работу администрации школы, дублирует во многом информационные составляющие из различных источников. Конечно, ее надо сокращать.

Но вернемся к высшему образованию. Я вот недавно был в вилейском колледже и спрашивал довольно успешных его выпускников, собираются ли они дальше поступать в вуз. И многие учащиеся говорили, что у них уже есть специальность, например, электрик, и они параллельно получают специальность водителя. И молодой парень сказал прямым текстом: «И уже вижу, что я выйду через месяц из стен колледжа и буду получать зарплату не хуже вашей».

Сейчас в том же БНТУ обсуждается вопрос, что выпускник, получивший строительную специальность, не имеет элементарных навыков кладки, например. И сейчас университет ставит вопрос о том, чтобы студент, изучая теоретический материал по тому же строительству или энергетике, имел возможность на каких-то курсах или в общей системе образования получить практические навыки. Потому что неправильно руководить строительством, если сам не умеешь даже штукатурить.

Олег Навицкий, руководитель коммерческой компании:

То, что нужно получать высшее образование, шикарно. Но та модель, построенная сегодня в Беларуси, сродни олимпийским играм, когда амбиции родителей, амбиции гимназии, школы симулируют получение высшего образования. Но общество, в таком случае, должно быть заточено на создание множества предприятий, где эти специальности будут задействованы. Если общество не настолько финансово грамотно, не настолько предпринимательски активно, то эти вышедшие специалисты как инопланетяне: диплом есть, а применения нет. У нас маленькое государство, следовательно, мы должны подготавливать специалистов к реальной жизни. И не школа должна ломать эту систему, а государство. Если мы оставляем ту модель, которая сейчас существует, то мы должны планово создавать ряд рабочих мест, открывать новые предприятия и создавать условия для открытия этих предприятий.

Преподаватели среднего поколения хорошо помнят, как еще в 80-х годах для того, чтобы поступить в педагогический институт, нужно было выдержать конкурс среди медалистов. Сегодня ситуация коренным образом изменилась: поступать в главную «кузницу» педагогических кадров страны сегодня не хотят даже за бесплатно.

Александр Андарало, первый проректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

В последние годы конкурса нет на некоторые специальности, в том числе - физика и техническое творчество, и с каждым годом желающих поступать на эту специальность все меньше и меньше. Мы это связываем с тем, что абитуриенты смотрят, в первую очередь, на то, сколько будут потом зарабатывать. Сейчас в университете учится примерно 18 тысяч студентов, в том числе и студенты-заочники. И всех наших студентов я бы разделил на две группы: это бюджетники, которые пришли к нам получить специальность, и внебюджетники, которые пришли получить высшее образование.

Несколько лет назад в БГПУ проводился эксперимент, в котором были задействованы более полторы тысячи студентов первого курса нефилологических специальностей. Им дали написать небольшой диктант, и по 10-балльной системе общий балл получился 2,8. Это говорит о том, что поступают они неподготовленными. Есть гарантия, что студенты выйдут действительно образованными людьми, у которых за время обучения, например, тот же IQ повысился и уровень образованности стал намного выше, чем был на 1 курсе?

Александр Андарало:

Каждый год мы проводим ректорский диктант. По сложности он на уровне 9 класса, чтобы показать, что школа недорабатывает, и чтобы студенты сами увидели разницу между оценкой в их аттестате и их знаниями на самом деле. Вы правильно сказали, что средний балл очень низкий, но ведь не все факультеты одинаковы и не все студенты равны. Но из года в год ничего не меняется. Поэтому первые месяцы на первом курсе направлены на то, чтобы подтянуть студентов до уровня программы. Но как бы мы ни старались, бывали случаи, когда студенты послушали лекцию по высшей математике, поняли, что ничего не понимают, и забирали документы. Раньше у студентов было такое убеждение, что, если я поступил в университет, я его и окончу. Сейчас же ежегодно мы отчисляем по разным причинам около тысячи студентов.

Анжелика Салонович:

Чтобы не отсеивать, может, не нужно просто брать тех, кто не в состоянии получать высшее образование. Если человек не понимает школьную программу, не в состоянии усвоить азы математики и физики, то зачем его вообще брать в вуз? Для меня это остается загадкой.

Александр Андарало:

Но если у нас есть бюджетные места, то правила не позволяют нам не зачислить студента. Мы обязаны это сделать, даже если у него в сумме 15 баллов по ЦТ. Но я хочу сказать, что за эти 5, а сейчас уже 4 года обучения те студенты, которые не относятся добросовестно к своей специальности, «вымываются» из аудитории. И мы хотим привлекать студентов в наш университет не только с Минска, но и из других регионов. А самая большая проблема с жильем, потому что съемная квартира в Минске стоит слишком дорого, и не каждый абитуриент себе сможет ее позволить. Поэтому ректоратом было принято решение, что все нуждающиеся иногородние первокурсники дневного отделения будут обеспечены общежитием. Это мы уже практиковали в прошлом году и собираемся сделать в следующем.