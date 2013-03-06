Фред Батлер, 106-летний американец, закончил школу

Новости США. На 107-м году жизни американец Фред Батлер стал обладателем школьного аттестата. Документ о среднем образовании он получил в торжественной обстановке 4 марта.

Батлер был вынужден бросить школу в девятом классе. Чтобы помочь своей матери прокормить пятерых братьев и сестер, он устроился в местную типографию. Во время Второй Мировой служил в армии, а после нее работал в городском департаменте водоснабжения.

По словам невестки Батлера, в течение многих лет Фред сожалел о том, что не закончил школу, и постоянно рассказывал о важности образования своим детям и внукам. Как поведал один из внуков Батлера, дед давал ему по пять долларов за каждую отличную оценку.

Напомним, вчера, 5 марта, самая пожилая женщина в мире отметила 115-летие. Мисао Окава живет в Японии. У нее трое детей, много внуков и правнуков. Женщина никогда серьезно не болела и сейчас достаточно бодра для своего возраста, хотя и передвигается в инвалидной коляске.