«В школу с Добрым Сердцем!» – волонтёры БРСМ посетили приют Фрунзенского района

В преддверии начала нового учебного года волонтеры БРСМ пришли в гости к воспитанникам приюта Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Не с пустыми руками, а с подарками – школьными принадлежностями.

А еще подготовили яркую творческую программу. С игровыми элементами и зрелищным азотным шоу. Сейчас здесь находится 18 ребят. Из них три первоклассника. Напомним, дети, которые находятся в детском социальном приюте, изъяты из семьи по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних. Они проживают в приюте в течение полугода, здесь оказывается реабилитационная помощь. Если получается, ребенок возвращается в семью.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Самое главное – эмоции детей, которые нас радуют. Мы всегда должны приезжать к ним и ни в коем случае не разделять нашу молодежь. А самое главное, чтобы каждый ребенок, который идет в первый класс, запомнил на долгие годы День знаний свой и, конечно же, радовал как родителей, так и тех людей, которые воспитывают их сегодня.