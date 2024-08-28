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«В школу с Добрым Сердцем!» – волонтёры БРСМ посетили приют Фрунзенского района

28 августа 2024 17:20
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В преддверии начала нового учебного года волонтеры БРСМ пришли в гости к воспитанникам приюта Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Не с пустыми руками, а с подарками – школьными принадлежностями.

«В школу с Добрым Сердцем!» – волонтёры БРСМ посетили приют Фрунзенского района-2

А еще подготовили яркую творческую программу. С игровыми элементами и зрелищным азотным шоу. Сейчас здесь находится 18 ребят. Из них три первоклассника. Напомним, дети, которые находятся в детском социальном приюте, изъяты из семьи по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних. Они проживают в приюте в течение полугода, здесь оказывается реабилитационная помощь. Если получается, ребенок возвращается в семью.

«В школу с Добрым Сердцем!» – волонтёры БРСМ посетили приют Фрунзенского района-4

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Самое главное – эмоции детей, которые нас радуют. Мы всегда должны приезжать к ним и ни в коем случае не разделять нашу молодежь. А самое главное, чтобы каждый ребенок, который идет в первый класс, запомнил на долгие годы День знаний свой и, конечно же, радовал как родителей, так и тех людей, которые воспитывают их сегодня.

«В школу с Добрым Сердцем!» – волонтёры БРСМ посетили приют Фрунзенского района-6

Поздравительная открытка стала частью республиканской благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем!», которая завершится 15 сентября. Главная задача – поддержка и оказание помощи детским учреждениям.

# БРСМ # Роман Бондарук

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