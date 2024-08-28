Студенты из более чем 110 стран мира – почему иностранцы выбирают белорусские вузы?
46 тысяч абитуриентов в Беларуси уже в статусе первокурсников. Больше половины из них – поступили на бюджет. Среди них около 700 человек – стобальники. Вступительная кампания окончательно не завершена. Продолжается прием документов в вузах от иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусское высшее образование ценится во многих государствах. Свыше 30 тысяч студентов уже проходят обучение в наших университетах. И с каждым годом их количество растет.
За дипломом в Беларусь. Материал Влады Родовской.
Россиянка Вера Полишкина приехала в Беларусь, чтобы поступить в БГПУ имени Максима Танка. Молодая девушка всегда хотела стать учителем. Увлек мир биологии. Но перед тем, как подать документы, решила изучить вузы и факультеты. И остановилась на Беларуси.
Вера Полишкина, абитуриент (Россия):
Изучила сайты, в целом, расположение институтов. И так вышло, что этот меня больше всего зацепил. Он международный, то есть много стран, много людей. Поэтому так.
Белорусский диплом международного образца. С ним легко можно найти работу как у себя на родине, так и продолжить трудиться в наших краях. Многие принимают решение остаться. Еще немаловажный фактор – стоимость обучения. Для сравнения: в европейских странах за «корочку» заплатить придется до 15 тысяч евро в год, у нас даже для иностранца – в разы меньше.
Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка:
Выбирают разные специальности и разные направления. Чаще всего наши китайские граждане – у них популярностью пользуется такая специальность, как «Музыкальное образование». Студенты из РФ выбирают разные направления, но в последнее время активно поступают на специальности в институт инклюзивного образования.
В БГПУ принимать документы от зарубежных граждан будут до 15 октября. В списке желающих учится уже есть представители Китая, Латвии, Португалии, Кубы, России и Азербайджана. Всего в Беларуси – свыше 30 тысяч иностранных студентов из 110 стран мира. И география только растет. Ведь виден качественный подход в образовательном процессе.
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