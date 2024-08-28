Студенты из более чем 110 стран мира – почему иностранцы выбирают белорусские вузы?

46 тысяч абитуриентов в Беларуси уже в статусе первокурсников. Больше половины из них – поступили на бюджет. Среди них около 700 человек – стобальники. Вступительная кампания окончательно не завершена. Продолжается прием документов в вузах от иностранных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусское высшее образование ценится во многих государствах. Свыше 30 тысяч студентов уже проходят обучение в наших университетах. И с каждым годом их количество растет. За дипломом в Беларусь. Материал Влады Родовской.

Россиянка Вера Полишкина приехала в Беларусь, чтобы поступить в БГПУ имени Максима Танка. Молодая девушка всегда хотела стать учителем. Увлек мир биологии. Но перед тем, как подать документы, решила изучить вузы и факультеты. И остановилась на Беларуси.

Вера Полишкина, абитуриент (Россия):

Изучила сайты, в целом, расположение институтов. И так вышло, что этот меня больше всего зацепил. Он международный, то есть много стран, много людей. Поэтому так.

Белорусский диплом международного образца. С ним легко можно найти работу как у себя на родине, так и продолжить трудиться в наших краях. Многие принимают решение остаться. Еще немаловажный фактор – стоимость обучения. Для сравнения: в европейских странах за «корочку» заплатить придется до 15 тысяч евро в год, у нас даже для иностранца – в разы меньше.

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка:

Выбирают разные специальности и разные направления. Чаще всего наши китайские граждане – у них популярностью пользуется такая специальность, как «Музыкальное образование». Студенты из РФ выбирают разные направления, но в последнее время активно поступают на специальности в институт инклюзивного образования.