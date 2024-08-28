Роман Головченко с рабочей поездкой посетил Витебскую область

Программа «Один район – один проект» направлена на раскрепощение инициативы на местах. Таким мнением поделился премьер-министр Беларуси после посещения ряда предприятий, созданных в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Роману Головченко продемонстрировали уникальные подъемники, создаваемые в цехах компании «Витстройтехмаш».

На заводе заканчивают строительство малярного цеха, ведут ремонт на новых площадях, предназначенных для расширения линейки выпускаемой продукции. Проект позволит увеличить выпуск инновационной продукции и создать дополнительные рабочие места. Производственные мощности предприятия загружены в среднем на 60 %, и здесь есть возможности для роста. Большая часть продукции идет на экспорт. Партнерами «Витстройтехмаша» являются флагманы машиностроительной отрасли России. Традиционно эта страна – наш главный рынок сбыта.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

За полгода превысили 25 миллиардов долларов – прирос и наш экспорт в Россию и российский экспорт в Беларусь. Контракты заключаются в нашей валюте, поэтому показатели очень неплохие, мы видим что в июле серьезная прибавка произошла в поставках в Российскую Федерацию. Немножко сдерживает нас сельскохозяйственный сегмент, связано с рядом причин, есть небольшая просадка, но она компенсирована поставками других видов техники, в том числе которую мы видели здесь на этом, если не на уникальном, то очень прогрессивном и передовом предприятии.