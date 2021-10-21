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На вооружение белорусской армии поступила партия БТР-82А

21 октября 2021 07:01
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Новости Беларуси. Белорусская армия наращивает боевую мощь. Так, на вооружение механизированных частей поступила партия бронетранспортеров БТР-82А, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На вооружение белорусской армии поступила партия БТР-82А-1

Преимущества машины уже успели оценить российские коллеги. Несколько лет они прекрасно помогали справляться с боевыми задачами в горячих точках. Белорусские военные решили устроить собственный тест-драйв БТР-82А. Пехотинцы с колесной техникой работают нечасто, поэтому первое, что сделали командиры, – вывели стальных новобранцев в поля. Бойцы высоко оценили ходовые качества бронемашины на пересеченной местности.  

На вооружение белорусской армии поступила партия БТР-82А-4

Леонид Ярец, водитель БТР-82А:
Машина послушная, хорошо ездит. На дороге держится хорошо при относительно больших скоростях.  

На вооружение белорусской армии поступила партия БТР-82А-7

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Машина оснащена более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способна преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Что же, достойное пополнение парка техники белорусской армии.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Леонид Ярец # Фотофакт

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