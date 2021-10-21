На вооружение белорусской армии поступила партия БТР-82А

Новости Беларуси. Белорусская армия наращивает боевую мощь. Так, на вооружение механизированных частей поступила партия бронетранспортеров БТР-82А, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преимущества машины уже успели оценить российские коллеги. Несколько лет они прекрасно помогали справляться с боевыми задачами в горячих точках. Белорусские военные решили устроить собственный тест-драйв БТР-82А. Пехотинцы с колесной техникой работают нечасто, поэтому первое, что сделали командиры, – вывели стальных новобранцев в поля. Бойцы высоко оценили ходовые качества бронемашины на пересеченной местности.

Леонид Ярец, водитель БТР-82А:

Машина послушная, хорошо ездит. На дороге держится хорошо при относительно больших скоростях.