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Защитят даже от наезда авто. Безопасные остановки появятся возле вокзала в Минске

01 октября 2018 18:11
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Новости Беларуси. Объединить комфорт и безопасность. Между вокзалом и «Воротами Минска» строят новую трамвайную остановку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Защитят даже от наезда авто. Безопасные остановки появятся возле вокзала в Минске-1

Практичный дизайн позволяет установить один остановочный пункт всего за 3 дня. Новые остановки будут защищать не только от дождливой и ветреной погоды, но даже от более серьёзных происшествий. Металлическая конструкция сможет принять на себя удар автомобиля без ущерба для людей.

Защитят даже от наезда авто. Безопасные остановки появятся возле вокзала в Минске-4

К слову, рельсы также прокладывают с использованием новейшего оборудования, так что поездки в трамваях станут бесшумными. Пустить их планируют уже 1 ноября.

Защитят даже от наезда авто. Безопасные остановки появятся возле вокзала в Минске-7

Михаил Ландюк, главный механик филиала ремонтно-механический завод ГП «Минсктранс»:
На данном участке реконструкции трамвайных путей предусмотрено 9 остановочных пунктов. Это будут такие красивые навесы, которые уже смонтированы возле стадиона «Динамо», на Первомайской, здесь на вокзале две. Бригада работает постоянно в текущем режиме, надо – без выходных. Как только готовы рельсы – сразу приступаем к сварке.

# Общественный транспорт # общество # Михаил Ландюк # Фотофакт

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