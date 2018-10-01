Защитят даже от наезда авто. Безопасные остановки появятся возле вокзала в Минске

Новости Беларуси. Объединить комфорт и безопасность. Между вокзалом и «Воротами Минска» строят новую трамвайную остановку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Объединить комфорт и безопасность. Между вокзалом и «Воротами Минска» строят новую трамвайную остановку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Практичный дизайн позволяет установить один остановочный пункт всего за 3 дня. Новые остановки будут защищать не только от дождливой и ветреной погоды, но даже от более серьёзных происшествий. Металлическая конструкция сможет принять на себя удар автомобиля без ущерба для людей.
К слову, рельсы также прокладывают с использованием новейшего оборудования, так что поездки в трамваях станут бесшумными. Пустить их планируют уже 1 ноября.
Михаил Ландюк, главный механик филиала ремонтно-механический завод ГП «Минсктранс»:
На данном участке реконструкции трамвайных путей предусмотрено 9 остановочных пунктов. Это будут такие красивые навесы, которые уже смонтированы возле стадиона «Динамо», на Первомайской, здесь на вокзале две. Бригада работает постоянно в текущем режиме, надо – без выходных. Как только готовы рельсы – сразу приступаем к сварке.