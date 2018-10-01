Душою не стареть. В Беларуси отметили День пожилых людей

Новости Беларуси. Год за годом, не старея душой. В Беларуси 1 октября отмечают Международный День пожилых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Год за годом, не старея душой. В Беларуси 1 октября отмечают Международный День пожилых людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Столица одна из первых присоединилась к общему празднику. В каждом районе прошли торжественные мероприятия и акции. Для жителей Ленинского района во Дворце культуры устроили концерт и наградили почётных пенсионеров.
По традиции звучали пожелания здоровья и долгих лет жизни. За 8 лет средняя продолжительность жизни минчан увеличилась почти на 3 с половиной года. Теперь мужчины в среднем живут более 72 лет, а женщины – почти 81 год. Администрации районов готовы приложить все силы к улучшению этого показателя.
Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:
У нас работает наш территориальный центр обслуживания населения, который помогает нашим людям пенсионного возраста. Это и оказание материальной помощи, также работают на базе центра всевозможные клубы, кружки. Где-то выходят пионеры, адресно помогают, где-то на приусадебных участках, у кого есть домашнее хозяйство, убирают, помогают.
Кстати, на этом рекорды не заканчиваются. На сегодня в столице проживают более 6 тысяч человек старше 90 лет. Среди них 64 уже отметили своё 100-летие. Но даже, несмотря на цифры в паспорте, они продолжают доказывать, что любви все возрасты покорны. За 2017 год в столице расписались 162 пары, в которых оба «молодожёна» – люди элегантного возраста.