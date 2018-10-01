Картинную галерею организовал минчанин в подъезде многоэтажки

Новости Беларуси. Когда дом не только крепость, но и пространство для творчества. Креативные минчане воплощают смелые идеи при благоустройстве своих подъездов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из таких творческих натур живёт в доме на улице Леси Украинки. Валерий Коняхин решил вынести праздник за пределы своей квартиры.

Сначала он разукрасил стены подъезда в яркие цвета, а позже организовал здесь настоящую картинную галерею. Многие фотографии Валерий пожертвовал из собственного альбома.

На этом он решил не останавливаться и привёл в порядок участок около подъезда. Любовь к творчеству и собственному дому не остались без внимания – Валерий получил почётную грамоту за лучший дом Центрального района.