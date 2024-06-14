Защитные очки, панамки, накидки. Ветврач о том, как предотвратить солнечные ожоги у питомцев

Собаки и кошки страдают от травм, связанных с жарой и солнцем так же, как и люди, рассказали в программе «В поисках истины». Открытые участки кожи – рот, уши и подушечки лапок – могут сгореть на солнце. А при отсутствии тени или прохладного места, где можно укрыться, питомцы легко перегреваются. Однако без солнечного света животные также страдают. Необходим баланс.

Юлия Онищук, ветеринарный врач: Ультрафиолет очень важен для жизни и жизнедеятельности животных. Под действием ультрафиолета у животных вырабатывается витамин D, который участвует во многих системах организма, от которых зависит здоровье зубов, десен, сердечно-сосудистой системы. На примере собачки могу показать, что молодые животные нуждаются в солнечных лучах. Собачка молодая, у нее зубки как раз сейчас меняются. Для того чтобы здоровые зубы выросли у вашей собачки, ей необходимо получать солнечные ванны.

В целом ветеринары советуют, чтобы ваши питомцы получали как минимум 20-40 минут прямого солнечного света на открытом воздухе в день. Свет, фильтруемый через стеклянные окна, может быть приятным для собаки или кошки, но он не принесет никакой пользы для здоровья.

Лысых и короткошерстных животных, альбиносов, возрастных – лучше беречь от прямого солнца. Оно негативно влияет на кожу и глаза. Также стоит позаботиться и о комфортном отдыхе с собакой или кошкой, скажем, на даче.

Юлия Онищук:

Животные, которые находятся без присмотра хозяина, могут быть подвержены сильному облучению, солнечным ожогам вплоть до новообразования на коже. За этим нужно обязательно следить. Животных нельзя перегревать, и нужен обязательный доступ к свежей питьевой воде.