«Искусственное солнце» и бассейн под открытым небом. Рассказываем о программе «Лето в Ружанском»

Можно говорить сколько угодно о вреде ультрафиолетового излучения, но посмотрите расписание поездов на летние месяцы. Билетов к морю уже не сыскать, номера в отелях Турции и Египта забронированы до осени. Та же ситуация и на других курортах, которые выбирают белорусы. К слову, в санатории «Ружанский» реализуется концепция «Лето в Ружанском», которое не заканчивается даже зимой, рассказали в программе «В поисках истины».