«Искусственное солнце» и бассейн под открытым небом. Рассказываем о программе «Лето в Ружанском»
Можно говорить сколько угодно о вреде ультрафиолетового излучения, но посмотрите расписание поездов на летние месяцы. Билетов к морю уже не сыскать, номера в отелях Турции и Египта забронированы до осени. Та же ситуация и на других курортах, которые выбирают белорусы. К слову, в санатории «Ружанский» реализуется концепция «Лето в Ружанском», которое не заканчивается даже зимой, рассказали в программе «В поисках истины».
Для этой цели создан целый комплекс SPA-услуг. Аквазона санатория состоит из шести бассейнов (один из них на улице), 12 саун и бань, четырех джакузи, одна из которых тоже находится под открытым небом.
Отличительной особенностью является рекреация «Искусственное солнце», благодаря которой во время непогоды гости здравницы могут получать ультрафиолетовые солнечные ванны в искусственных условиях. Воссозданы условия реального солнечного пляжа. Специальное оборудование в виде искусственного солнца – ультрафиолетовая лампа – обеспечивает равномерный мягкий загар в любое время года.
*На правах рекламы.