Заседание совета руководителей учреждений спецобразования прошло в Минске – обсудили планы на год
Новые горизонты инклюзии. В конце декабря планируется обновить положение Минского городского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили на расширенном заседании совета руководителей учреждений специального образования.
Мероприятие собрало около 300 человек со всех регионов страны. Участники обсудили новые подходы к оптимизации работы центра, в частности в области взаимодействия психолого-медико-педагогических комиссий с учетом накопленного опыта.
Сегодня в Беларуси проживает порядка 180 тысяч детей с особенностями психофизического развития. По всей стране функционирует свыше 230 учреждений спецобразования, а также внедряются новые формы, такие как классы совместного обучения и воспитания. Широко представлена и методологическая база, что способствует развитию инклюзивной образовательной среды.
Елена Рахманова, начальник отдела методического обеспечения специального образования Республиканского координационного центра образования лиц с особенностями психофизического развития Академии образования:
У нас существует 9 учебных планов для разных категорий обучающихся с особенностями психофизического развития. И мы издаем для 6 учебных планов учебное пособие. Это учебное пособие для детей с интеллектуальной недостаточностью первого отделения. Учебное пособие для детей с интеллектуальной недостаточностью второго отделения.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
У нас создан соответствующий отдел в 2024 году по адаптации, интеграции лиц с особенностями психофизического развития. Соответственно, проделана огромная работа по методическому обеспечению данного процесса, по интенсификации учебных изданий для лиц с особыми потребностями.
На заседании также были рассмотрены планы на предстоящий год в области специального образования. В частности намечено обновление учебных изданий для различных категорий учащихся. В процессе работы над нормативно-правовой базой выделены ключевые аспекты, требующие внимания и дальнейшей проработки.