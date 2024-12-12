Заседание совета руководителей учреждений спецобразования прошло в Минске – обсудили планы на год

Новые горизонты инклюзии. В конце декабря планируется обновить положение Минского городского Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили на расширенном заседании совета руководителей учреждений специального образования.

Мероприятие собрало около 300 человек со всех регионов страны. Участники обсудили новые подходы к оптимизации работы центра, в частности в области взаимодействия психолого-медико-педагогических комиссий с учетом накопленного опыта.

Сегодня в Беларуси проживает порядка 180 тысяч детей с особенностями психофизического развития. По всей стране функционирует свыше 230 учреждений спецобразования, а также внедряются новые формы, такие как классы совместного обучения и воспитания. Широко представлена и методологическая база, что способствует развитию инклюзивной образовательной среды.