Специалисты РНПЦ радиационной медицины провели консультации в Славгородском районе

Приоритетами белорусской системы здравоохранения являются качество и доступность медицины для всех жителей страны. Приемы пациентов, консультации врачей – специалисты РНПЦ радиационной медицины и экологии человека работают в Могилевской области. В течении рабочей недели они уже посетили 4 района юго-восточной части региона, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. 12 декабря работали в Славгородском районе, а 13 декабря отправятся в Быховский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В фокусе внимания врачей – сложные пациенты с сахарным диабетом, которые нуждаются в коррекции лечения. Юлия Мычка – о том, как работает команда ведущих специалистов.

Кадры высшей категории и с учеными степенями – это объективно формат, как минимум, областной клиники, но в Беларуси специалисты самой высокой квалификации теперь доступны даже в глубинке. Команда медиков из РНПЦ радиологии и экологии человека 12 декабря целый день работала в Славгородском районе. Это уже четвертая из пяти запланированных точек в юго-восточной части Могилевской области. География маршрута медиков не случайна: именно эти районы пострадали от Чернобыльской катастрофы. Поэтому опыт и знания гомельских коллег, которые вот уже два десятка лет помогают стране преодолевать последствия техногенной катастрофы, особенно полезны.

Наталья Багинская, заместитель директора республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

Лечебно-диагностическая работа наших специалистов организована в рамках в рамках районной поликлиники. По программе скрининга микроваскулярных осложнений пациентов с сахарным диабетом организован забор биологического материала у этих пациентов с доставкой для лабораторного исследования в наше учреждение. В фокусе внимания врачей – пациенты с сахарным диабетом. На учете в районе таких больше 600. 37 из них сложные, те кто нуждается в корректировке лечения. Именно таких больных пригласили для комплексной консультации. В команде специалистов РНПЦ – кандидаты медицинских наук и доценты. Терапевт, невролог, эндокринолог и врач УЗИ. Личные консультации от них уже получили два десятка пациентов.

Юлия Шамренко, врач отделения ультразвуковой диагностики Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

Показать, что мы можем этим людям предложить, можем их госпитализировать к нам, если у них имеются показания. И там же провести какое-то обследование.



Год назад пенсионерке Светлане Ковалевой поставили диагноз сахарный диабет, назначили лечение и рекомендовали раз в месяц наведываться к врачу. В местной поликлинике нет штатного эндокринолога, больных с диабетом второй степени ведет врач общей практики. За целый год бабушка на прием так и не выбралась, зато теперь всего за один визит выполнила программу максимум.