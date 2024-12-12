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В Беларуси образовано 5 325 участков для голосования по выборам Президента Республики Беларусь

12 декабря 2024 20:47
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В нашей стране уже завершился этап образования участков для голосования по выборам Президента. Всего их сформировано 5325, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси образовано 5 325 участков для голосования по выборам Президента Республики Беларусь-2

Наибольшее число участков для голосования сформировано в Гомельской и Минской областях (925 и 894 соответственно). В Брестской области проголосовать можно будет на 861 участке. В Минске – на 701, в Могилевской области – на 683. В Витебской области образованы 672 участка для голосования, в Гродненской – 589. Напомним, не позднее 20 декабря в местные исполнительные и распорядительные органы необходимо подать документы о выдвижении представителей в состав участковых комиссий.

# Выборы в Беларуси

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