Белорусские военные готовятся к Армейским международным играм. Они состоятся в 2024 году. Ранее было принято решение, что комплексные международные соревнования между подразделениями Вооруженных сил будут проводиться по четным годам, начиная с 2024-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала этого учебного года в рамках боевой подготовки ведутся тренировки и по тем конкурсам, в которых примут участие наши военные. Подана заявка на проведение в Беларуси восьми соревнований. Решение организаторы примут в первой половине февраля. Основные из них – «Десантный взвод», «Стальная магистраль», «Уверенный прием» и «Отличник войсковой разведки».