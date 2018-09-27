«Интеллигент» Лёлик. В Витебском зоопарке появился самец белой ламы

Новости Беларуси. В Витебском зоопарке пополнение. Из Санкт-Петербурга привезли самца белой ламы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поселили его в вольере с «темноволосой» Милкой – она живет в Витебске уже не первый год. Пока парочка присматривается друг к другу.

В зоопарке надеются, что в ближайшие несколько лет здесь появится и первое потомство лам. Несмотря на забавную кличку – Лёлик, новосёл среди соседей прослыл «интеллигентом».

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Он очень спокойный, очень уравновешенный. Никогда не сделает лишних телодвижений. Предпочитает общаться со своей подружкой. Он не очень любит посетителей. И он старается избегать с ними общения. Я не знаю, с чем это связано. То ли ему хватает общения с подружкой, и у него нет нужды в общении с людьми.