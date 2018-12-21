Продукты из монастырей Европы и Азии, и гостья Валентина Теличкина: фестиваль «Радость» начнётся в Минске 23 декабря

23 декабря в столичном Дворце искусств откроется Международный православный рождественский фестиваль «Радость».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – насельница Свято-Елисаветинского монастыря, куратор фестиваля – Сестра Фотиния и режиссёр детской программы фестиваля – Михаил Мишуров.

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Михаил Мишуров, режиссёр детской программы Международного православного рождественского фестиваля «Радость»:

На нашем фестивале проходит «Ярмарка подарков», где можно приобрести людям подарки для своих родных, можно чем-то удивить. Можно подарить какую-то интересную, запоминающуюся вещь и самим как-то порадоваться, подчеркнуть рождественское настроение, чтобы вдохновиться. Есть праздничная программа фестиваля.

Какая будет программа для взрослых и детей?

Михаил Мишуров:

У нас в программе есть и концерт, кто-то выступает, есть беседы с интересными людьми, с творческими и духовными лицами. Будет священник – отец Андрей – это духовник Свято-Елисаветинской обители, он – человек уважаемый и известный в Минске. Когда батюшка говорит слово, то людей столько, что не протолкнуться. Кто хочет услышать душеспасительное слово от такого пастыря, приходите.

В этом году у нас будут гости из России, народная артистка России Валентина Теличкина. Будет беседа с ней, где она скажет о своем творческом пути, также о том, как у каждого из нас есть некий путь к Богу, это внутренний поиск Бога.

Фестиваль длится с 23 декабря по 6 января, две недели, каждый день с 11.00 до 22.00 проходит наш фестиваль, а в выходные дни начинается в 10 часов утра, а заканчивается в 8 вечера. Целый день можно с семьей провести на фестивале. 1 января будет у нас выходной.