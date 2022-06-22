В «Озаричах» за 10 дней умерли десятки тысяч человек. Вот как фашисты издевались над военнопленными и мирными людьми

Более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения людей было создано фашистами на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Ряды колючей проволоки, сторожевые вышки и выдрессированные собаки – символы «нового порядка».

Ксения Мажуль, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

На карте Беларуси представлены крупнейшие нацистские лагеря – места принудительных работ и уничтожения узников. Личные вещи найдены возле поселка Дрозды, именно там создается один из первых нацистских лагерей в Беларуси.

Уже в первые дни существования в нем оказались около 100 тысяч советских военнопленных и 40 тысяч жителей Минска. Лагерь стал местом временного пребывания и спустя две недели был расформирован. Большинство несчастных перевели в «Шталаг-352», расположенный возле деревни Масюковщина. Узников доставляли по железной дороге, встречала их лагерная охрана. Людей делили по национальному признаку – территорию разбили на отдельные зоны, оградив каждую непроходимой колючей проволокой. Пленные погибали от истощения, болезней и издевательств.

Ксения Мажуль:

Там погибло свыше 80 тысяч человек. Многие из них умирали из-за нечеловеческих условий. Бараков на всех не хватало, и узники почти все время находились под открытым небом. Нам известны 9 тысяч погибших в этом лагере благодаря советским военнопленным медикам, которые оказались в этом лагере, которые вели учет погибших.

Буденовка, шинель и деревянные колодки воссоздают образ советского военнопленного. «Тростенец» – символ скорби и памяти. Этот лагерь – крупнейшее на территории Беларуси место массового уничтожения людей. Сюда пригоняли людей со всей западной Европы. После изощренной расправы немцы собирали пепел от сожженных трупов и использовали его для удобрения полей. Жестокость этого лагеря ничем не отличалась от тех лагерей, которые были в Европе. Отличие было в том, что не было такой специальной маркировки, как, например, нанесение номеров на руках узников.

«Озаричи». Еще один шрам на сердце Беларуси, олицетворение страданий, боли и слез нашего народа. Концлагерь был создан в марте 1944 года и просуществовал всего десять дней, но за это короткое время унес жизни тысяч людей.

Сергей Каун, старший преподаватель кафедры источниковедения исторического факультета БГУ:

Он состоял из трех лагерей, в трех разных местах, в «Озаричах» только один из лагерей был. Если другие лагеря создавались для того, чтобы содержать там военнопленных, то лагерь в «Озаричах» был создан с целью биологического оружия. Там людей специально заразили тифом и пытались наступающей части Красной армии, которые довольно быстро освободили «Озаричи», людей в этих лагерях, тоже заразить сыпным тифом, чтобы остановить их наступление.

Люди круглосуточно находились на улице без еды, воды и санитарной зоны. Большая часть заключенных – дети. Благодаря грамотным действиям медперсонала 65-й армии эпидемию удалось локализовать за два месяца. Сергей Каун:

Есть разные цифры, сколько людей успели умереть. Есть цифры, что это было около 10 000, некоторые приводят данные до 50 000.

С июля 1941-го по осень 1942-го на территории нынешнего микрорайона Фолюш в Гродно находился лагерь для военнопленных бойцов Красной армии «Шталаг-324». В те же сроки по соседству действовал «Шталаг-353», который затем убыл в Оршу. Немцы ставили себе задачу уничтожить как можно больше людей.

Сергей Каун:

Исследователи до сих пор спорят, где же находились эти лагеря, сколько там приблизительно было человек, сколько человек погибло и так далее. Раскопки там продолжаются. После того как практически все красноармейцы или погибли, или были высланы из Шталага, Шталаг прекратил свое существование, на этом месте уже в ноябре-декабре 1942 года был создан новый лагерь, он назывался «Колбасино» – пересыльный лагерь для евреев. Мы видим, что здесь пересекаются два направления: уничтожение бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, с одной стороны, а с другой – холокост, то есть уничтожение евреев.