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Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области

14 марта 2019 18:10
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Новости Беларуси. Азам безопасной жизни белорусов нужно обучать с самого раннего возраста и более эффективно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это должны быть направлены резервы всех ведомств, такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности.

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области-1

Станислав Зась отметил, что в Беларуси создана целая система, есть соответствующее законодательство и несмотря на то, что наши соотечественники реже попадают в чрезвычайные ситуации, по-прежнему есть слабые места. Цена которых – жизни людей.

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области-4

Так, в 2018 году пожары случались на 15 % чаще, в огне погибли 517 человек. Потому, акцент – на профилактику. Особенно в регионах. Здесь должны быть активнее задействованы возможности МЧС.

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области-7


Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Конечно, нам надо повышать эффективность и образовательного процесса наших людей, молодежи прежде всего. Более эффективно использовать те образовательные центры, которые созданы в каждой области.

Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области-9


Напомним, 14 марта в Гомеле прошел семинар, во время которого обсудили возможные меры профилактики преступлений, влекущих за собой смерть людей.

# Национальная безопасность # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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