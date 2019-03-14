Зась: Необходимо эффективно использовать образовательные центры, которые созданы в каждой области

Новости Беларуси. Азам безопасной жизни белорусов нужно обучать с самого раннего возраста и более эффективно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это должны быть направлены резервы всех ведомств, такое мнение высказал госсекретарь Совета безопасности.

Станислав Зась отметил, что в Беларуси создана целая система, есть соответствующее законодательство и несмотря на то, что наши соотечественники реже попадают в чрезвычайные ситуации, по-прежнему есть слабые места. Цена которых – жизни людей.

Так, в 2018 году пожары случались на 15 % чаще, в огне погибли 517 человек. Потому, акцент – на профилактику. Особенно в регионах. Здесь должны быть активнее задействованы возможности МЧС.



Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Конечно, нам надо повышать эффективность и образовательного процесса наших людей, молодежи прежде всего. Более эффективно использовать те образовательные центры, которые созданы в каждой области.