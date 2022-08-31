Митрополит Вениамин: «Без духовной составляющей невозможно строить будущего»

Новости Беларуси. Неся слово о мире и духовности ради нашего благополучного будущего. 31 августа утром из Минска в 29-й раз отправилась Международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение пяти дней ее участники посетят Минскую, Туровскую и Гомельскую епархии. Им доверены важные святыни: лампада с благодатным огнем от Гроба Господня, а также чудотворная Загорье-Столовичская икона, которые доставят в столицу Дня письменности. Экспедиция – традиционный пролог празднований. На пути следования священники, писатели, ученые, артисты проведут встречи с жителями десятков населенных пунктов, прихожанами храмов и насельниками монастырей.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Год исторической памяти призывает нас к тому, чтобы подрастающему поколению сказать о нашей истории. Сказать умело, чтобы это коснулось сердца подрастающего молодого человека. И оно наполнилось чувством любви к отечеству и вместе с тем любви к богу, к духовности. В осознании того, что без духовной составляющей невозможно строить будущего.