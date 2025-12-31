Прямой эфир

Зарубежные лидеры поздравили Лукашенко и белорусский народ с новогодними праздниками

31 декабря 2025 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Считаные часы остаются до наступления Нового года. Страна готовится к празднику, и уже сейчас в адрес Президента и белорусского народа продолжают поступать поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доброго здоровья, благополучия и успехов в наступающем 2026 году пожелал белорусскому лидеру и народу Президент России.

Зарубежные лидеры поздравили Лукашенко и белорусский народ с новогодними праздниками-2

Владимир Путин, Президент России:
Тесное союзническое взаимодействие помогает России и Беларуси с честью преодолевать любые трудности, связанные с непростой международной обстановкой. Координируя усилия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, Москва и Минск эффективно защищают свои законные интересы на мировой арене. Хорошую отдачу дает реализация комплекса мер, направленных на упрочение нашего финансово-экономического и научно-технического суверенитета.

Теплые слова поздравлений также прозвучали в посланиях лидеров Китая, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Сербии, Узбекистана.

Праздничные послания в Минск пришли также из Ирана, Бахрейна, Вьетнама, Кувейта, Мьянмы, Алжира, Египта, Марокко, Иордании, Палестины, а также от руководства различных международных организаций – ОДКБ, ЕАЭС И СНГ.

Зарубежные лидеры поздравили Лукашенко и белорусский народ с новогодними праздниками-4

Новогодние послания по всему миру в свою очередь разлетелись из Дворца Независимости. Александр Лукашенко поздравил десятки зарубежных лидеров, пожелав всем доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной деятельности, яркого и насыщенного событиями года, новых перспектив взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества.

В списке – главы дружественных Беларуси государств, стран, которые остаются нашими верными партнерами на евразийском континенте, а также Президент США. Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздниками руководителей международных и региональных организаций, видных религиозных и общественных деятелей.

# Новый год # Международное сотрудничество # Владимир Путин

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко и Владимир Путин поздравили друг друга с наступающим Новым годом по телефону
31 декабря 2025 16:33

Александр Лукашенко и Владимир Путин поздравили друг друга с наступающим Новым годом по телефону

Инновационный МТК на более чем 2 тысячи коров открылся в Клецком районе
31 декабря 2025 14:13

Инновационный МТК на более чем 2 тысячи коров открылся в Клецком районе

Яркие события и новые рекорды! Подводим итоги уходящего года вместе с «Минщиной»
31 декабря 2025 14:10

Яркие события и новые рекорды! Подводим итоги уходящего года вместе с «Минщиной»