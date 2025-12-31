Зарубежные лидеры поздравили Лукашенко и белорусский народ с новогодними праздниками

Считаные часы остаются до наступления Нового года. Страна готовится к празднику, и уже сейчас в адрес Президента и белорусского народа продолжают поступать поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доброго здоровья, благополучия и успехов в наступающем 2026 году пожелал белорусскому лидеру и народу Президент России.

Владимир Путин, Президент России:

Тесное союзническое взаимодействие помогает России и Беларуси с честью преодолевать любые трудности, связанные с непростой международной обстановкой. Координируя усилия в сферах внешней политики, обороны и безопасности, Москва и Минск эффективно защищают свои законные интересы на мировой арене. Хорошую отдачу дает реализация комплекса мер, направленных на упрочение нашего финансово-экономического и научно-технического суверенитета. Теплые слова поздравлений также прозвучали в посланиях лидеров Китая, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Сербии, Узбекистана. Праздничные послания в Минск пришли также из Ирана, Бахрейна, Вьетнама, Кувейта, Мьянмы, Алжира, Египта, Марокко, Иордании, Палестины, а также от руководства различных международных организаций – ОДКБ, ЕАЭС И СНГ.