Зарплаты бюджетников и изменения в Конституцию: Игорь Сергеенко пообщался с работниками «БелДжи»

Новости Беларуси. Готовы выслушать каждого. Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 февраля Игорь Сергеенко посетил предприятие «БелДжи». «БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

Глава Администрации познакомился с линейкой выпускаемой продукции, оценил новинки, пообщался с коллективом и провел личный приём граждан. Беседуя с сотрудниками и выслушивая их насущные проблемы, Игорь Сергиенко отметил: многие вопросы должны были решиться еще на местном уровне. Как, например, освещение улицы Брилёвской в Борисове.





Сергей Стандарчук, житель Борисова:

Школьники остаются в продленку, какие-то кружки, они возвращаются домой – там практически темно. Тут же проезжая часть – это, естественно, составляет опасность. После разговора были все представители города, глава Администрации пообещал, что все исправит. Я думаю, что эффект положительный и думаю, что чаще бы были такие беседы с людьми, с гражданами, по их обращениям, по их проблемам.





Помимо вопросов развития Борисовского района, была затронута и тема зарплат бюджетников. Игорь Сергеенко подчеркнул: Администрация Президента держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией. В случае падения доходов, спрос будет с руководителей организаций.

Напомним, с нового года начисления оплаты труда в бюджетной сфере производится по новой системе. Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Сергеенко прокомментировал и ход работы над возможными изменениями в Конституцию Беларуси. При этом подчеркнул: с подготовкой новой редакции основного документа страны спешить нельзя.





Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Рабочей группой, в которую вошли представители экспертного сообщества, ученые в области конституционного права, практики, осуществляется сбор информации, различных мнений, оценка, вырабатываются подходы. Эта работа не регламентирована по времени, с этим спешить нельзя. Поскольку, вы понимаете, что Конституция – это основной политико-правовой документ государства, ко всем вопросам нужно подойти достаточно серьезно, внимательно.