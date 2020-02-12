Зарплаты бюджетников и изменения в Конституцию: Игорь Сергеенко пообщался с работниками «БелДжи»
Новости Беларуси. Готовы выслушать каждого. Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 февраля Игорь Сергеенко посетил предприятие «БелДжи».
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Глава Администрации познакомился с линейкой выпускаемой продукции, оценил новинки, пообщался с коллективом и провел личный приём граждан. Беседуя с сотрудниками и выслушивая их насущные проблемы,
Игорь Сергиенко отметил: многие вопросы должны были решиться еще на местном уровне. Как, например, освещение улицы Брилёвской в Борисове.
Сергей Стандарчук, житель Борисова:
Школьники остаются в продленку, какие-то кружки, они возвращаются домой – там практически темно. Тут же проезжая часть – это, естественно, составляет опасность. После разговора были все представители города, глава Администрации пообещал, что все исправит. Я думаю, что эффект положительный и думаю, что чаще бы были такие беседы с людьми, с гражданами, по их обращениям, по их проблемам.
Помимо вопросов развития Борисовского района, была затронута и тема зарплат бюджетников. Игорь Сергеенко подчеркнул: Администрация Президента держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией. В случае падения доходов, спрос будет с руководителей организаций.
Напомним, с нового года начисления оплаты труда в бюджетной сфере производится по новой системе. Отвечая на вопросы журналистов,
Игорь Сергеенко прокомментировал и ход работы над возможными изменениями в Конституцию Беларуси. При этом подчеркнул: с подготовкой новой редакции основного документа страны спешить нельзя.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Рабочей группой, в которую вошли представители экспертного сообщества, ученые в области конституционного права, практики, осуществляется сбор информации, различных мнений, оценка, вырабатываются подходы. Эта работа не регламентирована по времени, с этим спешить нельзя. Поскольку, вы понимаете, что Конституция – это основной политико-правовой документ государства, ко всем вопросам нужно подойти достаточно серьезно, внимательно.
В 2020 году Администрация Президента расширит практику региональных приемов граждан. Представители Администрации посетят все районы страны. Без внимания не останется ни одна проблема наших граждан.