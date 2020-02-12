Мурашов об изменении требований к состоянию здоровья призывников: «Можно увидеть такие неадекватные оценки, что будут больных забирать, инвалидов»

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Градус сколиоза увеличен до 17». Как изменились требования к здоровью призывников?

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:

Чтобы снять опасения многих людей, потому что тоже в средствах массовой информации сейчас можно увидеть такие неадекватные оценки принятого постановления, что будут больных забирать, инвалидов – гребут всех подряд. Тоже хотелось бы этим людям, если они думающие, и хотят посмотреть динамику развития данных требований, опять же обращаясь к историческому опыту. Ведь у нас в недалёком прошлом также в нашу белорусскую армию призывали людей, которых делили по состоянию здоровья – было сначала 3 категории. Было 3 графы предназначения по состоянию здоровья. Первая – это самая такая, без ограничений, которую можно было всех для специальных операций отправлять. То есть в самые войска подготовленные, с большой физической нагрузкой. А вторая и третья – там градация очень малая. И практически люди могли идти служить любые. Затем этот перечень был увеличен до пяти уже граф предназначения. Уже стали подходить индивидуально. То есть человек, при наличии определённого заболевания уже мог пойти в 5 видов Вооружённых сил.

Сейчас, на сегодняшний момент их уже 12! То есть вот эта дифференцированность в зависимости, какое заболевание, на что оно может повлиять, как оно может влиять на специфику рода войск либо вида Вооружённых сил. Это уже сделано, и эти 12 граф давно применяются. И соответственно, сделаны соответствующие изменения: человек, имеющий определённые ограничения по состоянию здоровья, которые ему позволяют проходить службу, допустим, проходить службу в определённом роду войск, имея 11 или 12 графу назначения, никто его ни в какие войска специального назначения не отправит, с первой графой.

Все должны понимать, что результатом военно-врачебной экспертизы является итоговое заключение о категории годности к военной службе. И если тебя признали годным к военной службе, то в зависимости от имеющихся ограничений, ты должен проходить в том виде или роде Вооружённых сил, куда тебя предназначили. А там уже сложилась система боевой подготовки и подготовки военно-обученных ресурсов.