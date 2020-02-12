«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики и фишки

Новости Беларуси. Автомобильная премьера. Завод «БелДжи» презентовал новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению разработчиков, больше всего он подойдет молодым людям. Эту идею поддерживают дизайном и, конечно, начинкой.

В 2019 году на заводе выпустили более 20 тысяч автомобилей. Больше всего их покупают в России. А вот какие дороги покорятся новому кроссоверу, расскажет корреспондент Яна Шипко.





Яна Шипко:

Новую модель назвали Coolray, в самом названии заложено, что она крутая. А больше о ее характеристиках узнаем у руководителя отдела маркетинга «БелДжи» Владимира Подымако.

Владимир Подымако:

Объем двигателя 1,5 литра, двигатель турбированный, трехцилиндровый. Мощность 177 лошадей. Очень динамичный, разгон до 100 км/ч составляет 6,9 сек.

Яна Шипко:

У «БелДжи» были модели седан, бизнес-класса, а это такая молодежная.