В Минской области заработали тематические прямые телефонные линии

Новости Беларуси. В центральном регионе заработали тематические прямые телефонные линии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отвечать на вопросы граждан будут представители руководства Минской области и администраций районов.

Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти. Такой формат позволяет максимально оказать содействие в решении проблем граждан и позволяет рассмотреть широкий круг вопросов в разных сферах. В том числе в строительстве, образовании, в области транспорта и торговли. На одной из прямых телефонных линий подняли вопросы качества амбулаторного лечения, лекарственного обеспечения и трудоустройства.

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

2022 год будет отмечен открытием знаковых объектов. У нас планируется открытие двух поликлиник в Минском районе. Это поликлиника на 800 посещений в Боровлянах и поликлиника в деревне Озерцо. Кроме того, заканчиваются строительные работы на объекте таком, как многопрофильный детский корпус в Борисове. Он планируется тоже к открытию в третьем квартале.

Оксана Таранда, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Миноблисполкома:

Мы запланировали и будем проводить шесть таких прямых телефонных линий. На прямых линиях присутствуют специалисты, которые знают эти темы, могут дать ответы, как вы видите, по многим вопросам, по многим проблемам сразу, в прямом эфире.