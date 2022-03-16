В Минской области заработали тематические прямые телефонные линии

Новости Беларуси. В центральном регионе заработали тематические прямые телефонные линии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отвечать на вопросы граждан будут представители руководства Минской области и администраций районов.
Новости Беларуси. В центральном регионе заработали тематические прямые телефонные линии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отвечать на вопросы граждан будут представители руководства Минской области и администраций районов.
Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти. Такой формат позволяет максимально оказать содействие в решении проблем граждан и позволяет рассмотреть широкий круг вопросов в разных сферах. В том числе в строительстве, образовании, в области транспорта и торговли. На одной из прямых телефонных линий подняли вопросы качества амбулаторного лечения, лекарственного обеспечения и трудоустройства.
Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
2022 год будет отмечен открытием знаковых объектов. У нас планируется открытие двух поликлиник в Минском районе. Это поликлиника на 800 посещений в Боровлянах и поликлиника в деревне Озерцо. Кроме того, заканчиваются строительные работы на объекте таком, как многопрофильный детский корпус в Борисове. Он планируется тоже к открытию в третьем квартале.
Оксана Таранда, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Миноблисполкома:
Мы запланировали и будем проводить шесть таких прямых телефонных линий. На прямых линиях присутствуют специалисты, которые знают эти темы, могут дать ответы, как вы видите, по многим вопросам, по многим проблемам сразу, в прямом эфире.
Доступность медицины в Минской области улучшается. Только с начала 2022 года в числе новых объектов – детская поликлиника в Жодино, хирургический корпус в Воложине. Скоро откроют новые кабинеты КТ в Молодечно, Столбцах и Дзержинске.