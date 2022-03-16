Прямой эфир

В Минской области заработали тематические прямые телефонные линии

16 марта 2022 14:55
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Новости Беларуси. В центральном регионе заработали тематические прямые телефонные линии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отвечать на вопросы граждан будут представители руководства Минской области и администраций районов.  

В Минской области заработали тематические прямые телефонные линии-1

Номера телефонов размещены на сайтах местных органов власти. Такой формат позволяет максимально оказать содействие в решении проблем граждан и позволяет рассмотреть широкий круг вопросов в разных сферах. В том числе в строительстве, образовании, в области транспорта и торговли. На одной из прямых телефонных линий подняли вопросы качества амбулаторного лечения, лекарственного обеспечения и трудоустройства.  

В Минской области заработали тематические прямые телефонные линии-4

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:  
2022 год будет отмечен открытием знаковых объектов. У нас планируется открытие двух поликлиник в Минском районе. Это поликлиника на 800 посещений в Боровлянах и поликлиника в деревне Озерцо. Кроме того, заканчиваются строительные работы на объекте таком, как многопрофильный детский корпус в Борисове. Он планируется тоже к открытию в третьем квартале.  

В Минской области заработали тематические прямые телефонные линии-7

Оксана Таранда, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Миноблисполкома:  
Мы запланировали и будем проводить шесть таких прямых телефонных линий. На прямых линиях присутствуют специалисты, которые знают эти темы, могут дать ответы, как вы видите, по многим вопросам, по многим проблемам сразу, в прямом эфире.  

В Минской области заработали тематические прямые телефонные линии-10

Доступность медицины в Минской области улучшается. Только с начала 2022 года в числе новых объектов – детская поликлиника в Жодино, хирургический корпус в Воложине. Скоро откроют новые кабинеты КТ в Молодечно, Столбцах и Дзержинске.  

# Государственная социальная политика # общество # Оксана Таранда # Наталья Боярская # Фотофакт

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