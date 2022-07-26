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Агрогородок Бродец готовится принять районный праздник тружеников села «Дажынкі-2022»

26 июля 2022 13:58
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Новости Беларуси. Агрогородок Бродец преображают к районному празднику «Дажынкі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Агрогородок Бродец готовится принять районный праздник тружеников села «Дажынкі-2022»-1

Объем работ масштабный. На улице Центральной обновят бордюры и пешеходные дорожки. Приведут в порядок территорию возле памятника, посвященного воинам-освободителям. В перспективе здесь заложат аллею. Отремонтируют и школу: покрасят фасад и забор. Также изменения коснутся и библиотеки. Здесь благоустроят территорию и обновят само здание. Продолжается и цветочное оформление агрогородка.

Агрогородок Бродец готовится принять районный праздник тружеников села «Дажынкі-2022»-4

Виктор Лашковский, председатель Березинского районного Совета депутатов:
Скверик, березовая роща возле туристического центра, в котором устанавливаются пешеходные дорожки, площадки, будут установлены скамеечки, чтобы жители агрогородка могли там посидеть, молодежь вечером поотдыхать. Ведутся работы по аварийно-спасательному мосту МЧС.

Также обновили административное здание местного сельхозпредприятия «Бродец». Сейчас ведется ремонт котельной.

# Социальная инфраструктура # общество # Виктор Лашковский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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