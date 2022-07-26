Агрогородок Бродец готовится принять районный праздник тружеников села «Дажынкі-2022»

Новости Беларуси. Агрогородок Бродец преображают к районному празднику «Дажынкі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Агрогородок Бродец преображают к районному празднику «Дажынкі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Объем работ масштабный. На улице Центральной обновят бордюры и пешеходные дорожки. Приведут в порядок территорию возле памятника, посвященного воинам-освободителям. В перспективе здесь заложат аллею. Отремонтируют и школу: покрасят фасад и забор. Также изменения коснутся и библиотеки. Здесь благоустроят территорию и обновят само здание. Продолжается и цветочное оформление агрогородка.
Виктор Лашковский, председатель Березинского районного Совета депутатов:
Скверик, березовая роща возле туристического центра, в котором устанавливаются пешеходные дорожки, площадки, будут установлены скамеечки, чтобы жители агрогородка могли там посидеть, молодежь вечером поотдыхать. Ведутся работы по аварийно-спасательному мосту МЧС.
Также обновили административное здание местного сельхозпредприятия «Бродец». Сейчас ведется ремонт котельной.