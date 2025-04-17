Зарабатывали по 30 долларов, чумазые ходили – работник завода вспомнил суровые условия 90-х

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Александр Муравейко, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением механического производства ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова»:

Могу гордиться. Мне не стыдно сказать, что я работаю на заводе. Я здесь работаю с 1982 года. Уже 43 года здесь, в этом цеху, на этом предприятии. Поменялись руководители, но я почему-то остался здесь.

Многие поуходили в тяжелые времена 1990-х годов. Кто-то лучшую жизнь искал. Нам тяжело было. Зарабатывали по 30, по 40 долларов в месяц, но выжили и остались работать.

В последнее время больше стали уделять людям здесь внимания. Культура производства улучшается, лучше отношение к людям стало на местах производства. Раньше ходили чумазые. Взять 90-е годы. Не хватало электричества на отопление. Работали в телогрейках, потому что не хватало денег отопление включить. А потом все, слава богу, наладилось. Сейчас в комфортных условиях работают.