Запустил фейерверк из 50 тысяч ракет! Как Семён Зорич встречал в Шклове саму Екатерину Великую

Живая терапия. Что может быть лучше золота осени и объятий исполинов? Вдохновение ищите в городском парке Шклова. Он входит в десятку лучших в Беларуси, рассказали в программе «Путевка BY». Величественные дубы, липы, тополя и клены подарят волшебство. Идея с пейзажным парком пришла в начале XX века бывшему министру путей сообщения Российской империи Аполлону Кривошеину.

Он завозил экзоты из Турции и Европы и обучил за свой счет садовника, местного жителя Малиновского. К сожалению, в годы войны зеленый остров пострадал. Немцы рубили деревья себе на дрова, а площадь с более 20 гектаров сократилась до шести. Но парк остается любимым местом встреч. Здесь оборудованы игровые площадки с аттракционами и с размахом проходят городские праздники.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Есть в парке свой свидетель из прошлого – екатерининский тополь, которому около 300 лет. Когда Ее Величество ехала из Петербурга в Могилев, она останавливалась на ночлег в имении у Семена Зорича и именно здесь прощалась со своим фаворитом. Тогда тополь был небольшим, а сегодня его могут обнять 5-6 взрослых человек. А еще существует примета – написать на бумаге имя своего любимого и попытаться забросить в дупло в форме сердечка. Если с трех раз не получилось, значит, не судьба.