Запустил фейерверк из 50 тысяч ракет! Как Семён Зорич встречал в Шклове саму Екатерину Великую
Живая терапия. Что может быть лучше золота осени и объятий исполинов? Вдохновение ищите в городском парке Шклова. Он входит в десятку лучших в Беларуси, рассказали в программе «Путевка BY». Величественные дубы, липы, тополя и клены подарят волшебство. Идея с пейзажным парком пришла в начале XX века бывшему министру путей сообщения Российской империи Аполлону Кривошеину.
Он завозил экзоты из Турции и Европы и обучил за свой счет садовника, местного жителя Малиновского. К сожалению, в годы войны зеленый остров пострадал. Немцы рубили деревья себе на дрова, а площадь с более 20 гектаров сократилась до шести. Но парк остается любимым местом встреч. Здесь оборудованы игровые площадки с аттракционами и с размахом проходят городские праздники.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Есть в парке свой свидетель из прошлого – екатерининский тополь, которому около 300 лет. Когда Ее Величество ехала из Петербурга в Могилев, она останавливалась на ночлег в имении у Семена Зорича и именно здесь прощалась со своим фаворитом. Тогда тополь был небольшим, а сегодня его могут обнять 5-6 взрослых человек. А еще существует примета – написать на бумаге имя своего любимого и попытаться забросить в дупло в форме сердечка. Если с трех раз не получилось, значит, не судьба.
Ирина Гапеева, старший научный сотрудник Шкловского районного историко-краеведческого музея:
Самое важное в истории Шклова, связанное с Екатериной Великой, – это ее визит к Зоричу. Это был май 1780 года. Она ехала в Могилев на встречу с австрийским королем Иосифом II. И когда Зорич об этом узнал, он даже построил триумфальные ворота – и оршанские, и могилевские для ее встречи. Он приготовил в театре свое представление, которое шло 2,5 часа. Сцена была вращающейся, задний план, пока шло представление, называлось оно «Арлекино в любви и печали». 70 раз менялся задний план. Когда закончилось представление, был дан фейерверк из 50 тысяч ракет.
– Вот это свидание, я понимаю.
– Он у нее в фаворе был 11 месяцев, но немножко стал наглеть. Зорич был очень азартный игрок в карты. Все, что с ним произошло, связано с его страстью.
Подробности в видео.