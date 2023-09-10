Запреты и ограничения на посещение лесов введены во всех районах Беларуси

В Беларуси продолжают вводить запреты и ограничения на посещения лесов. По данным на утро 10 сентября, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь сообщает, что категорически запрещены или ограничены к посещению белорусские леса во всех 118 районах.

Стоит учитывать, что запрет и ограничение имеют разницу. В случае запрета, в лес заходить категорически запрещено. Если же введено ограничение на посещение, то есть возможность совершить прогулку или заняться сбором ягод и грибов. При этом разведение костра на привале под запретом. Недопустимы также отдых в палатке, проведение массовых мероприятий, туристических слетов, въезд в лес на автомобиле.

На сайте Министерства лесного хозяйства Беларуси размещена интерактивная карта запретов и ограничения на посещения лесов в районах страны, которая оперативно обновляется.