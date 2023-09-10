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Александр Лукашенко: танковые войска – важный фактор сдерживания агрессора

10 сентября 2023 07:26
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Новости Беларуси. 10 сентября ветераны-танкисты, военнослужащие механизированных соединений, танковых воинских частей вооруженных сил и танко-ремонтных предприятий страны принимают поздравления. адресовал им их и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: танковые войска – важный фактор сдерживания агрессора-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значимость танковых и механизированных войск трудно переоценить и в современных вооруженных конфликтах, а в мирное время они являются важным фактором сдерживания агрессора, гарантом мира и безопасности. Хорошо понимая это, сегодня личный состав танковых частей и подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь постоянно совершенствует свое мастерство, добиваясь хороших результатов в ходе боевой подготовки. Высокую боеготовность войск помогают поддерживать работники военно-промышленного комплекса страны, обеспечивая своевременный ремонт и модернизацию бронетанковой техники и вооружения.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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