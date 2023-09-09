Почётного звания «Минчанин года» удостоены 13 человек

Новости Беларуси. Минск ярко отмечает свое 956-летие. На площадке возле Дворца спорта разрешилась основная интрига праздника – здесь подвели итоги конкурса «Минчанин года».

В списке 13 человек. Это представители абсолютно разных отраслей и профессий: врачи, учителя, сотрудники правоохранительных органов, управленцы и спортсмены – все те, кто вносит большой личный вклад в развитие столицы.

Геннадий Гольдберг, начальник бюро стандартизации, сертификации и качества Минского завода гражданской авиации № 407:

Чувство очень волнительное, конечно, очень приятно. Я рад, что представляю свое предприятие в том числе. Кстати, в этом году нашему заводу исполнилось 70 лет – юбилейная дата. Это еще один повод заявить о нашей сфере.

Иван Овсяник, машинист-инструктор бригад локомотивных электродепо «Могилевское» Минского метрополитена:

Праздник города – большой праздник для минчан. У нас красивый, хороший город. Я работник метрополитена, начал с того, что водил поезда. Отработал 40 лет в метро. Не знаю, заслужил, не заслужил, но как посчитали. Для меня это большая награда.