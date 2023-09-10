«Примером для меня является мой папа». На площади Государственного флага юные спасатели приняли присягу

Новости Беларуси. Будущие офицеры-спасатели, которые будут нести службу в подразделениях по всей Беларуси, принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первокурсники Университета гражданской защиты МЧС. Он имеет более чем 90-летний опыт подготовки специалистов в области чрезвычайных ситуаций и ведет подготовку по 19 специальностям, что делает учреждение ключевым образовательным центром в данной сфере не только для Беларуси, но и для ближнего и дальнего зарубежья. В 2023 году набраны 175 курсантов. 10 из них – девушки.

Дарья Ясинская, первокурсница Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Курс молодого бойца, конечно же, был достаточно сложным, как и для всех. Но мы стали сплоченным, дружным коллективом, друг другу помогали и со временем втянулись в эту курсантскую жизнь. Нынешний день для меня является одним из самых знаменательных и важных в моей жизни, который я запомню навсегда. Примером для меня является мой папа, который является работником МЧС.

Александр Белоокий, первокурсник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

После принятия присяги на наши плечи ложится огромная ответственность. Мы же обучаемся в Университете гражданской защиты МЧС, формируемся как курсанты, как определенная личность будущего спасателя. На нас ложится такая ответственность, как предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. То есть мы уже будем работать конкретно с населением, проводить какие-то разъяснительные беседы и ликвидировать небольшие чрезвычайные ситуации.