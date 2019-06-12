Запрет на посещение зеленой зоны распространяется на 12 районов Минской области

Новости Беларуси. В Минской области держится жаркая погода. Из-за нее в лесах сохраняется пожароопасная ситуация, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Запрет на посещение зеленой зоны сейчас распространяется на 12 районов Минской области: Воложинский, Пуховичский, Столбцовский, Дзержинский, Минский, Смолевичский, Слуцкий, Стародорожский, Узденский, Червенский, Солигорский и Любанский. Спасатели активно мониторят территорию и просят быть внимательными.

Александр Лагун, первый заместитель начальника Березинского РОЧС:

В случае обнаружение лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в пожарную военно-спасательную службу по телефону 101 или 112. В случае незначительного пожара, еще не развившегося, можно принять меры по тушению подручными средствами. Это захлестывание ветками, засыпание песком.