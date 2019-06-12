«Очень красивые слова написаны детьми»: в эфире СТВ выходит серия роликов «Письмо Освободителю!»

Новости Беларуси. «Письмо Освободителю!» 12 июня в эфире телеканала выходит СТВ серия роликов, посвященная 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении месяца ребята со всей страны присылали письма тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. Послания написаны от руки и сложены в особый солдатский треугольник. Это обязательные условия проекта – именно в таком виде и поступала фронтовая корреспонденция. Впрочем, главное – показать в каждой строчке, что «Беларусь помнит». Марафон памяти объединил 5000 школьников. Самые трогательные письма озвучили в студии СТВ.

Мария Колодник, режиссер серии роликов «Письмо освободителю»:

Монтировалось все очень интересно: было очень трогательно слушать, очень красивые слова написаны детьми. Дети, которые читали, прямо прониклись. Было очень здорово, что в юном возрасте могут так проникновенно читать такие страшные вещи о войне.

Монтировалось это все достаточно долго, потому что мы пытались это сделать не пафосно, а мягко и трогательно. Надеюсь, что то, что будет крутиться в эфире нашего канала, понравится нашим зрителям.