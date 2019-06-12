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Асфальт первой свежести. На улице Мельникайте закончили ремонт дороги

12 июня 2019 17:30
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Новости Беларуси. Закрыли движение здесь когда начали строить станцию метро «Юбилейная», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Асфальт первой свежести. На улице Мельникайте закончили ремонт дороги-1

Дорогу не просто восстановили. Она стала шире, а покрытие – лучше. Совсем недавно дорожники нанесли свежую разметку. Открыли проезд раньше срока, что стало неплохим подарком гостям и жителям столицы ко II Европейским играм.

Асфальт первой свежести. На улице Мельникайте закончили ремонт дороги-4

Асфальт первой свежести. На улице Мельникайте закончили ремонт дороги-6

Асфальт первой свежести. На улице Мельникайте закончили ремонт дороги-8

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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