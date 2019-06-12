Асфальт первой свежести. На улице Мельникайте закончили ремонт дороги

Новости Беларуси. Закрыли движение здесь когда начали строить станцию метро «Юбилейная», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дорогу не просто восстановили. Она стала шире, а покрытие – лучше. Совсем недавно дорожники нанесли свежую разметку. Открыли проезд раньше срока, что стало неплохим подарком гостям и жителям столицы ко II Европейским играм.