Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

Новости Беларуси. Фруктовый лед и замороженный компот – таков десерт сегодня у медведя Тристана из Минского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот его возлюбленная Изольда предпочитает в такой зной прохладные ванны.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:

Они хорошо переносят. Мы их поливаем, даем воды. Дополнительно заказали ветки, ставим в вольеры (они, конечно, высыхают быстро, но все равно получается тень).

Хищникам из-за высокого градуса урезали мясной паек – может испортиться, зато «живого» корма в меню больше. Кроме того, в режиме дня обязательны тропические ливни.