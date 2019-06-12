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Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары

12 июня 2019 17:30
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Новости Беларуси. Фруктовый лед и замороженный компот – таков десерт сегодня у медведя Тристана из Минского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары-1

А вот его возлюбленная Изольда предпочитает в такой зной прохладные ванны.

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары-4

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары-6

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
Они хорошо переносят. Мы их поливаем, даем воды. Дополнительно заказали ветки, ставим в вольеры (они, конечно, высыхают быстро, но все равно получается тень).

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары-9

Хищникам из-за высокого градуса урезали мясной паек – может испортиться, зато «живого» корма в меню больше. Кроме того, в режиме дня обязательны тропические ливни.

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары-12

Алевтина Тимашкова-Красовская:
У тех, у кого шубы, тем сложнее. Птицам в этом плане полегче. А тропики себя чувствуют очень комфортно: и попугаи, и обезьяны – они великолепно. Резвятся.

Фруктовый лёд и прохладные ванны: как в Минском зоопарке спасают животных от жары-15

# Зоопарк # общество # Алевтина Тимашкова-Красовская # Фотофакт

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