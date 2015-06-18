Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов в связи с пожароопасной ситуацией введен в большинстве районов Беларуси. В Брестской и Гомельской областях несколько дней ликвидируются крупные очаги возгорания. Площади лесных пожаров удалось минимизировать.

Засуха привела и ещё к одной проблеме — аграрии обеспокоены отсутствием трав. Принято решение в некоторых районах пускать на сенаж озимые зерновые культуры. Заготовить необходимое количество травяных кормов уже вряд ли получится в ряде южных районов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СВ.