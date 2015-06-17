В Мстиславле на Замковой горе нашли бронзовую иконку 13-14 веков

Новости Беларуси. Уникальная находка археологов В Могилевской области. В Мстиславле на Замковой горе нашли бронзовую иконку, которая пролежала в земле не меньше 7 веков. На ней изображены римский император Константин и его мать Елена.

Второй такой в Беларуси нет. Результаты раскопок потрясли историко-археологическое сообщество не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Студент истфака Могилевского госуниверситета Александр Перемотов на раскопках бывал не раз. В копилке личных находок: старинные серебряные украшения, наконечники стрел. Но такой раритет Александру встретился впервые.

Замковая гора в Мстиславле — место, с которого и берет начало этот древний город. Именно здесь археологи и обнаружили старинную икону. Но находки на этом не закончились. Старые жернова, золотая бусина, подсвечник — все датируется 12 веком. Но бронзовая иконка с изображением римского императора Константина и его матери Елены — настоящая гордость.

Археологи надеются, что артефакт прольет свет на некоторые аспекты раннего христианства на Беларуси.

Константин Никончик, участник экспедиции:

Иконка сохранилась достаточно хорошо. Изображение читается, но с одной стороны частично покрыто платиной, накипь. Похоже, что иконка была в извести. Поэтому требуется очистка для полной картины. То, что можем, мы проведем своими силами, но в идеале надо будет передавать специалистам, чтобы они провели полную реставрацию.

В дальнейшем планируется создать на Замковой горе в Мстиславле музей под открытым небом. Для того, чтобы сохранить раскоп древнего городища с вымощенными деревом улицами, остатками построек, специальная группа реставраторов проведет музеефикацию — это своего рода консервация объекта, который в дальнейшем будут посещать туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.